Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

premium

Foto: Hollandse Hoogte / REX features Ltd.

RTL herhaalt start The Bold and the Beautiful

59 min geleden

De eerste tien uitzendingen van The Bold and the Beautiful zijn de komende weken na jaren weer op televisie. RTL 8 herhaalt de start van de serie naar aanleiding van het dertigjarig jubileum van de soap, meldt de zender.