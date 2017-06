"We werkten al een tijdje aan de opening, waarvan we al zo'n 75 procent hadden geschoten", vertelt Corden tegen Variety. "Het voelt echter niet goed om zo te beginnen na afgelopen weekend. We werken vanavond en morgen aan iets anders."

Corden kondigde in april aan dat hij drie afleveringen van zijn populaire show in Londen zou maken. De Britse afleveringen worden uitgezonden van 7 tot en met 9 juni.