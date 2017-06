Bieberfans uitdaging voor hulpdienst Pinkpop

"We hebben een apart scenario gemaakt voor tijdens het optreden van Justin Bieber zaterdagavond. En vooraf informatie ingewonnen bij collega' s die er al wat meer ervaring mee hebben, zoals de Gelredome waar Bieber eind vorig jaar optrad." De ruimte voor het podium werd uit voorzorg opgedeeld in meerdere aparte vakken, om te voorkomen dat fans in de verdrukking zouden raken. "Dat heeft heel goed gewerkt. Het is allemaal goed verlopen."

Collega Marcel Sillen voegt toe dat het weer ook een handje meehielp bij het voorkomen van al te veel flauwvallende kinderen in de massa. "Het was zaterdag heel erg warm, dat maakte het wel even spannend. Maar vlak voor de show van Justin Bieber begon het te regenen. Misschien minder leuk voor de fans, maar het haalt wel de ergste warmte uit de lucht. Mensen koelen een beetje af, en dat is meestal gunstig tegen flauwtes."

Rustig

De heren zijn bijzonder tevreden over het verloop van het driedaagse festival. Kruijen, die al 43 jaar betrokken is bij de veiligheid van het Pinkpoppubliek, noemt de 48e editie voor wat betreft het aantal hulpvragen 'rustig'. "We zijn zeer tevreden. Het weer werkt mee, en iedereen houdt rekening met elkaar." Sillen: "Het gaat heel gemoedelijk."

In totaal meldden de afgelopen drie dagen ongeveer tweeduizend Pinkpopbezoekers zich bij de diverse EHBO-posten met een hulpvraag. Het meest voorkomende euvel in Landgraaf vormden de blaren. Sillen: "Als het lekker weer is, gaan mensen op slippers lopen. En dat leidt op een festival meestal tot een heleboel blaren." Bezoekers werden in het programmaboekje expliciet gewaarschuwd voor teken, die zowel op het festivalterrein als op de campings toeslaan. "Er is geen sprake van een tekenprobleem, maar we waarschuwen mensen wel. En dan kunnen we alleen maar hopen dat ze zich bij ons melden als ze door een teek zijn gebeten. Dat heeft een aantal mensen ook inderdaad gedaan."

Controle Centrum

Voor het derde jaar op rij werken GGD, politie, brandweer en festivalorganisatie nauw met elkaar samen in het zogenoemde Pinkpop Controle Centrum. In de keet van het PCC, naast het festivalterrein, wordt overleg gevoerd tussen de hulpdiensten en houden speciaal getrainde medewerkers de situatie op het veld nauwlettend in de gaten. Op het terrein hangen tientallen camera's en in de keet is op enorme schermen precies te volgen wat waar gebeurd. Tot op het kleinste detail kan worden ingezoomd. "Duw- en trekwerk in de massa, flauwvallende fans vooraan het podium, zakkenrollers. Binnen enkele seconden is het voor ons zichtbaar en kunnen we snel anticiperen om te voorkomen dat een situatie escaleert."