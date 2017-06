'Manchester' leidde tot extra overleg Pinkpop

"Als er nu hier een vliegtuig neerstort, kunnen we dat niet voorkomen. Maar we proberen zo weinig mogelijk aan het toeval over te laten. We hebben voor elke denkbare situatie een draaiboek." Of er naar aanleiding van de aanslag extra maatregelen zijn genomen en zo ja welke dan, kan hij niet zeggen.

De organisatie van het festival treedt niet in details over getroffen maatregelen. Wel laat een woordvoerder weten dat naar aanleiding van de aanslag in Manchester en een verdachte situatie op festival Rock am Ring in Duitsland, in Landgraaf nogmaals alle veiligheidsmaatregelen werden doorgenomen. "Waar nodig hebben we de puntjes nog een keer op de i gezet."