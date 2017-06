De Amerikaanse zanger en tekstdichter leverde de benodigde lezing voor het verstrijken van de limiet (zaterdag) in bij de Zweedse Academie. Deze zette de rede, op 4 juni in Los Angeles ingesproken, maandag op haar website. Dylan (76) nam in april toen hij in Stockholm een concert gaf de Nobel-medaille en oorkonde al in ontvangst.

"De toespraak is buitengewoon", oordeelde Academie-secretaris Sara Danius. Dylan gaat in zijn ruim 26 minuten durende betoog in op collega's, muziekstijlen en boeken die hem hebben beïnvloed. Het begon bij Buddy Holly, die op zijn 22e verongelukte. Dylan was toen een jaar of achttien. Inspiratie putte hij ook uit de aloude Amerikaanse folktraditie, variërend van ragtime blues, songs van (slaven)arbeiders, zeemansliederen uit Georgia, ballades uit de Appalachen tot cowboyliedjes.

De boeken die de meeste indruk maakten op Dylan waren Moby Dick (Herman Melville), Van het westelijk front geen nieuws van Erich Maria Remarque en Homerus' Odyssee over de omzwervingen en avonturen van Odysseus na afloop van de Trojaanse oorlog.