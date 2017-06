Dat maakte festivalbaas Jan Smeets maandag op de laatste dag van het driedaagse festijn bekend.

Sinds de start in 1970 wordt het popfestival traditioneel gehouden tijdens Pinksteren, maar in 2008 werd daar voor het eerst van afgeweken omdat de feestdagen te vroeg in het seizoen vielen en er dan nog geen grote Amerikaanse bands op tournee zijn. Ook in 2010, 2013, 2015 en 2016 werd Pinkpop om die reden verplaatst. In 2018 valt Pinksteren op 20 en 21 mei en dat is volgens Smeets wederom veel te vroeg. "Dan kunnen we niemand krijgen."

Over de line-up van de 49e editie wil Smeets nog niets kwijt. "Daar ben ik al eens mee de mist ingegaan en dat gaat me niet nog een keer gebeuren." Smeets beloofde de Pinkpoppers vorig jaar dat dit jaar de Foo Fighters op het festival in Landgraaf zouden optreden. Dat bleek uiteindelijk toch niet te kloppen.

Foo Fighters

"Ze hadden het wel in hun agenda gezet, maar op de verkeerde datum." De Amerikaanse rockband had zich bij de boeking gebaseerd op de data van de editie in 2015, toen hun show op het allerlaatste moment werd afgezegd omdat frontman Dave Grohl een dag daarvoor zijn been brak. Ze beloofden in 2017 terug te komen. Maar dit jaar kon het traditionele pinksterweekend worden aangehouden, en vindt het evenement plaats op andere dagen dan in 2015. "Anders waren ze er dus wel geweest."

Of de rockers dan maar meteen voor 2018 zijn vastgelegd wil Smeets niet zeggen. "Ik verklap niets. Maar het zou zomaar kunnen."