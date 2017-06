Zijn woordvoerder laat aan AP weten dat Lewis afgelopen vrijdag opgenomen is in een ziekenhuis in Las Vegas. Daar krijgt hij antibiotica toegediend. Naar omstandigheden zou het goed met hem gaan en de verwachting is dat hij snel weer naar huis mag.

De komiek sukkelt de laatste tijd wel vaker met zijn gezondheid. In 2011 werd hij opgenomen vanwege klachten over oververmoeidheid, een jaar later kwam het door zijn suikerziekte.

Later deze week vliegt hij naar Toronto, als zijn gezondheid het toelaat, voor opnames voor zijn nieuwe film.