Het is de derde keer dat de acteur aan de slag gaat voor een HBO-productie. Eerder was hij te zien in de miniserie Angels in America en biopics Phil Spector en You Don't Know Jack. Voor zijn rol als Dr. Jack Kevorkian in die laatste film, won Pacino een Emmy en een Golden Globe.

Joe Paterno Foto: Hollandse Hoogte

Joe Paterno was een geliefde coach bij de staatsuniversiteit van Pennsylvania, Penn State. Eind 2011 werd zijn assistent Jerry Sandusky gearresteerd op verdenking van 52 gevallen van seksueel misbruik van minderjarigen. Paterno bleek al in 2001 door een medewerker te zijn ingeseind dat hij Sandusky een 10-jarige jongen had zien misbruiken in de douches van de universiteit. Hij lichtte zijn leidinggevende in, maar niet de politie. De 84-jarige coach werd tot woede van zijn vele fans ontslagen en overleed niet veel later.