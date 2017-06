Filip had dinsdag eigenlijk een audiëntie met de gouverneur-generaal van Nieuw-Zeeland. Die afspraak is uitgesteld naar donderdagvoormiddag. Een andere audiëntie, die met de president van Ghana, is geannuleerd. Het voor woensdag geplande bezoek van de koning aan radiozender MNM gaat vooralsnog wel door.

Het paleis meldt geen details over de gezondheidsproblemen van koning Filip.