Kelly Johnson werkte in de jaren negentig bij het agentschap van Cosby en beschuldigde de gewezen televisiester er in de rechtbank in de staat Pennsylvania van haar gedrogeerd en misbruikt te hebben. De geëmotioneerde vrouw vertelde dat Cosby haar in 1996 op zijn hotelkamer een pilletje gaf om te "ontspannen". Toen zij de pil onder haar tong verstopte, checkte de komiek of ze de drug wel had doorgeslikt. Ze claimt dat ze pas later bijkwam, half ontkleed en in bed met Cosby, die haar dwong hem te betasten.

Volgens de advocaat van de acteur vond de seks plaats met wederzijds goedkeuren. Hij vroeg de vrouw onder meer of iemand haar had opgedragen gedeeltelijk geheugenverlies te krijgen voor de zaak.

Stelselmatig

De zaak van de Cosby Show-ster draait niet om de aantijgingen van deze getuige, maar om die van basketbalcoach Andrea Constand, die beweert in 2004 op gelijke wijze te zijn misbruikt door de komiek. Met de getuigenis maandag wil de aanklager aantonen dat Cosby stelselmatig vrouwen misbruikte. Inmiddels beschuldigen ruim zestig vrouwen hem van soortgelijke misdragingen. De gevallen acteur heeft aangegeven niet te zullen getuigen tijdens de zaak. Constand is dat wel van plan.

Cosby verscheen maandag in de rechtbank aan de arm van Keshia Knight-Pulliam, de actrice die in hitserie The Cosby Show zijn jongste dochter Rudy speelde. "Dit is waar de waarheid aan het licht komt", zei zij volgens E! tegen verslaggevers. "Het is makkelijk om iemand te steunen als alles goed gaat. Maar het is echte familie, vriendschap en integriteit als mensen ook komen opdagen als het er niet zo goed uitziet."

Volgens een woordvoerder van Cosby is ook zijn tv-vrouw Phylica Rashad van plan langs te komen tijdens de rechtszaak. Cosby's echte vrouw Camille was maandag niet aanwezig.