'Liam Gallagher smeekte broer Noel voor benefiet'

Liam heeft het meerdere malen geprobeerd, weet The Sun. Hij wilde samen op het podium staan voor het One Love Manchester-concert, maar Noel gaf de voorkeur aan een vakantie in Italië met vrouwlief Sara MacDonald en besloot een discussie over een korte Oasis-reünie niet aan te gaan.

"Toen Liam het aanbod om op te treden had geaccepteerd, wilde hij meteen Noel overtuigen om het samen te doen. Maar zijn belletje was aan dovemansoren gericht, Noel kon simpelweg niet, vooral ook omdat hij op vakantie was met zijn gezin", aldus een ingewijde.

Teleurstelling

Coldplay-frontman Chris Martin specifiek hém had gevraagd. Samen speelden ze dan ook Oasis-klassieker Live Forever.

"Manchester, ik wil graag mijn excuses aanbieden voor mijn broers afwezigheid gisteravond", schreef een naar eigen zeggen diep teleurgestelde Liam op Twitter. "Stap op een f*cking vliegtuig en speel je liedjes voor de kinderen", aldus de zanger, 'you sad f*ck' er aan toevoegend.

Ware aard

Afgelopen week deden verschillende geruchten de ronde dat Oasis mogelijk weer bij elkaar kwam voor het benefietconcert. Liam en Noel, afkomstig uit Manchester, vormden in de jaren negentig tot 2009 het hart van Oasis. In dat jaar kwam er een einde aan de band toen de broers ruzie kregen. Sindsdien maken ze elkaar geregeld zwart in de media.

Volgens Liam ging het in dit geval niet om een reünie. "F*ck die reünie. Het gaat niet om Oasis, het gaat om mensen die andere mensen helpen en hij heeft zijn ware aard weer laten zien", aldus de zanger.

Oasis' hit Don't Look Back In Anger, dat een symbool voor de veerkracht van de plaatselijke bevolking werd na de aanslag, werd nu gezongen door Coldplay-frontman Martin. Liam verscheen aan het einde alleen op het podium. Zijn komst was vooraf niet aangekondigd.