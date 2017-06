De beelden zijn gemaakt op een mooie voorjaarsdag in de tuin van slot Haga. Estelle draagt een blauw-gele jurk, de traditionele Zweedse klederdracht. "Nationale Dag, groeten uit het Haga Paleis", schrijft het paleis bij de foto's die prijken op de officiële website van de koninklijke familie.

Nationaldagshälsning från Kungafamiljen, genom Prinsessan Estelle och Prins Oscar. Foto: Erika Gerdemark/Kungahuset.se #kungahuset #nationaldagen #6juni Een bericht gedeeld door Kungahuset (@kungahuset) op 5 Jun 2017 om 10:12 PDT

Voor de Zweedse royals wordt het een drukke dag. Zo opent prins Carl Philip 's ochtends het koninklijk paleis voor bezichtigingen en zijn koning Carl Gustaf en koningin Silvia in Växjö. De familie doet aan het eind van de dag het openluchtmuseum Skansen in Stockholm aan. Het feest wordt vervolgens afgesloten met een receptie op het paleis in de Zweedse hoofdstad.