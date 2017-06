De vader van Wilson en zijn acterende broers Luke en Andrew, tv-producer Robert Wilson, overleed op 5 mei aan de gevolgen van Alzheimer. „Er is niemand die zoveel invloed op ons heeft gehad als hij”, vertelde de Zoolander-acteur in een reactie op het overlijden van zijn vader. „Ik geloof echt dat zijn ziel verder leeft in mij.”

Wilson belandde in 2007 in het ziekenhuis van Santa Monica, toen hij een poging had gedaan zichzelf van het leven te beroven. De acteur had een handvol pillen ingenomen en geprobeerd zijn polsen door te snijden. Vrienden van de Hollywoodster onthulden destijds dat de acteur het niet meer zag zitten, nadat verschillende relaties - met onder anderen actrice Kate Hudson - keer op keer op de klippen waren gelopen.

Volgens de Amerikaanse entertainmentsite zou er nu, mede door het overlijden van zijn vader, opnieuw worden gevreesd voor een zelfmoordpoging van de acteur.