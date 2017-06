“Ik heb ook de tweede generatie hier rondlopen”, zei Guus dinsdagavond tegen RTL. “Mijn oudste is ook aan het werk. Hij moet gewoon keurig met zijn handen ook meehelpen.” Naast Pepijn maakt ook Guus’ oudere broer Marc al jaren deel uit van de Groots met een zachte G-shows, hij zit in de band.

Ook Guus’ geliefde Manon Meijers is vanaf donderdag weer vijf avonden van de partij. “Die is er al best wel lang bij als styliste en nu is het wat bijzonderders. We kijken er allebei naar uit om hier iets moois van te maken.”