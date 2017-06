Zweedse royals bij viering nationale feestdag

Dat gebeurde tijdens de traditionele rijtoer vanwege de Zweedse nationale feestdag. De familie ging per koets van het Koninklijke slot naar het openluchtmuseum Skansen.

Mede door het fraaie weer was het behoorlijk druk langs de route in het centrum van de stad. De royals waren verdeeld over drie koetsen. In de eerste zaten koning Carl Gustaf en koningin Silvia. Daarna kwam de koets met kroonprinses Victoria, prins Daniel en prinses Estelle. In de derde koets zaten prinses Madeleine en haar man Chris O’Neill en prins Carl Philip en zijn vrouw Sofia. Chris was er de afgelopen twee keer niet bij.

Eenmaal aangekomen bij Skansen nam de kleine Estelle afscheid van haar ouders. De prinses werd naar huis gebracht, terwijl de andere royals aanwezig waren bij een groot feest. Premier Stefan Löfven hield een toespraak en er waren optredens van Zweedse artiesten. Carl Gustaf nam ook nog even het woord. Hij vroeg het publiek samen met hem “leve Zweden” te roepen. “Om ons geliefde land te eren”, zei de vorst.