Ook gingen de Britse troonopvolger en zijn echtgenote langs bij agenten die zaterdagavond als eersten te plaatse waren op de London Bridge.

Charles en Camilla hoorden onder meer het verhaal van een dertigjarige agent die met zijn collega binnen negentig seconden op de London Bridge stond. Hij verleende eerste hulp aan een vrouw die ter plekke stierf en troostte haar verloofde. “Hij was behoorlijk van streek. Ik heb hem even geknuffeld. Dat soort dingen blijven je bij, het is erg moeilijk”, zei de agent volgen Hello! Magazine.

Ook ander agenten vertelden schokkende verhalen over de eerste minuten na de aanslag, waarbij zeven mensen om het leven kwamen. “Het was surrealistisch, een rare situatie om je in te bevinden. Over de hele brug lagen spullen van mensen. Het was er doodstil.” Terroristen reden op de London Bridge met een busje in op het publiek, daarna staken ze in bars en restaurants in Borough Market met messen om zich heen.

Ziekenhuis

Charles en Camilla gingen ook langs het Royal London Hospital, waar twaalf van de bijna vijftig gewonden worden verzorgd. De prins van Wales en de hertogin van Cornwall spraken niet alleen een aantal slachtoffers, maar ook het ziekenhuispersoneel. Dat kreeg alleen maar lof. “Ik heb zo veel bewondering voor wat jullie doen”, zei Charles, die de medewerkers bedankte voor de “uitstekende verzorging en aandacht”. Zijn vrouw was van mening dat de patiënten “in de beste handen” zijn.

Camilla stond versteld toen ze van het ziekenhuispersoneel hoorde dat omstanders zaterdag direct na de aanslag te hulp schoten. “Dat is toch echt Groot-Brittannië op z’n best”, zei de hertogin. “Iedereen zet de schouders eronder en er lijkt geen paniek te zijn. Iedereen draagt zijn steentje bij en doet zijn werk.”