“Naar aanleiding van het tragische incident van vorige maand en de daaropvolgende tijdelijke sluiting van het gebied buiten de concertzaal, ziet Manchester Arena geen andere mogelijkheid dan het concert van Kings of Leon te annuleren”, luidt een mededeling op de site van de concerthal.

Na een show van Ariana Grande sloeg een zelfmoordterrorist toe in de toegangshal van de arena, 22 mensen kwamen bij de aanslag om het leven. Ook de concerten die Take That en KISS in de Manchester Arena zouden geven zijn afgelast. Wanneer de zaal weer opengaat, is nog niet bekend.