Liam was woest op zijn broer omdat hij zondagavond niet op het podium stond om de Oasis-hit Don’t Look Back In Anger te zingen. Het nummer werd na de zelfmoordaanslag in Manchester, thuisstad van Oasis, veelvuldig gezongen en gedraaid. Liam was er wel, maar Noel was het land uit. Volgens geruchten was hij op vakantie in Italië. “Stap op een fucking vliegtuig en speel je liedjes voor de kinderen”, twitterde een boze Liam naar zijn broer.

Volgens Coldplay was vooraf al duidelijk dat Noel niet zou komen. “Dank je Noel, dat je je zegen hebt gegeven en ons hebt aangemoedigd Don’t Look Back In Anger te spelen”, twitterde Coldplay-zanger Chris Martin, die de Oasis-hit zondag zong voor Ariana Grande. “Iedereen wist vooraf dat je niet lijfelijk aanwezig zou zijn, dus bedankt dat je er in gedachten bij was.”

Chris bedankte ook Liam, die als verrassingsact optrad tijdens One Love Manchester. “Het was geweldig.”