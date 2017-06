“Eigenlijk gaat het om keuzevrijheid. Het gaat om het recht van elk meisje, elke jongen, elke vrouw en elke man om dezelfde kansen te krijgen om hun dromen waar te maken”, sprak Mary de aanwezigen in Parijs toe. De echtgenote van kroonprins Frederik vindt dat er meer aandacht moet komen voor de onbewuste vooroordelen. “We zouden meer open kunnen staan voor het minder traditionele.”

Mary kwam met een paar voorbeelden uit Denemarken. Daar worden mannen gestimuleerd om in de kinderopvang te gaan werken, “zodat ook zij worden gezien als verzorgers”. Ook wees Mary op een in Denemarken ontwikkelde app, Norm Twister, die vrouwen in de kinderopvang aanmoedigt met de kinderen te gaan voetballen, terwijl mannen worden gestimuleerd bijvoorbeeld te koken.

Volgens de kroonprinses is de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen geen zaak van alleen vrouwen. “Genderongelijkheid zou voor ons allemaal belangrijk moeten zijn, want als we de verschillen opheffen, winnen we allemaal.”