Zayn Malik kondigt tweede Versace-lijn aan

In de clip van tien seconden op Instagram is de 24-jarige Malik zelf niet duidelijk te zien. Wel komen verschillende kledingstukken uit de nieuwe Versus-collectie voorbij. "Muziek en mode zijn nu dichter bij elkaar dan ooit. Vanaf het moment dat ik Zayn ontmoette wist ik dat ik met hem wilde werken", aldus modekoningin Versace over samenwerking met Malik. Eerder ontwierpen Ariana Grande, Dua Lipa en Kendall Jenner een Versus-collectie in samenwerking met Donatella Versace.

Het is de tweede lijn in korte tijd die Malik met het modemerk uitbrengt. In oktober kondigde Versace aan dat Malik als creatief directeur aan de slag ging met een nieuwe Versus-collectie gericht op jongeren. Die ligt vanaf mei in de winkels. Een deel van de opbrengsten uit de verkoop van de kleding gaat naar een goed doel, zo lieten de zanger en het modehuis weten.