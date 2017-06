The Joshua Tree Tour viert het 30-jarig jubileum van het gelijknamige album en tournee van de rockband in 1987.

In de maand augustus nemen Bono en zijn band wel een maandje rust, maar vanaf 3 september staan ze weer op het podium in Detroit. Daarna volgen nog enkele andere steden in de VS voor de band afzakt naar Zuid-Amerika. Daar spelen ze in oktober onder meer in Mexico-Stad, Bogotá en de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.