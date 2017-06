De 35-jarige dragqueen, die in het echt Aaron Coady heet, vindt dat komiek Kathy Griffin te hard is aangepakt door de media. "We meten met twee maten. Ik vind het schokkend dat een vrouwelijke komiek harder wordt aangepakt dan mannelijke politici", was de verklaring van Needles voor haar stunt.

Momma had a baby and .... Een bericht gedeeld door Sharon Needles (@sharonneedlespgh) op 6 Jun 2017 om 9:57 PDT

Kathy Griffin kwam zwaar onder vuur te liggen vanwege een foto die ze maakte met een afgehakt hoofd van de Amerikaanse president Trump. Ze ging door het stof, bood haar excuses aan en erkende dat ze te ver was gegaan, maar kon daarmee niet voorkomen dat iedereen haar nu de deur wijst. Ook ontving ze talloze bedreigingen.