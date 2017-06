"Zeven jaar geleden richtte ik de Eastern Congo Initiative op, een organisatie die direct investeert in het verbeteren van het leven van de Congolezen", schrijft Affleck die vertelt dat hij verliefd is geworden op het Afrikaanse land.

De acteur schrijft dat hij meerdere koffieplantages rond het Kivumeer heeft bezocht, waar onder andere Starbucks investeert. Ook schrijft hij over zijn ontmoetingen met meisjes en jonge vrouwen die slachtoffer zijn van seksueel geweld en dankzij een van de organisaties die Affleck steunt hun leven weer op de rit hebben kunnen zetten.

Affleck sluit af met dankwoorden en zegt dat hij zich bij elk bezoek weer geinspireerd voelt. De acteur gaf in maart op zijn Facebookpagina toe dat hij opnieuw is behandeld voor zijn alcoholverslaving. In november kruipt hij opnieuw in de rol van Batman in de film Justice League.