Gouden Roos voor Angela Lansbury

De inmiddels 91-jarige Britse krijgt de oeuvreprijs voor haar 'veelzijdige' carrière. Lansbury is ruim zeven decennia actief geweest als actrice en zangeres in diverse film-, theater en televisieproducties. "Ik voel mij vereerd dat ik naar Berlijn mag komen en deze gewilde award mag ontvangen", zegt ze in een reactie.

Lansbury maakte haar filmdebuut in 1944 in de film Gaslight en kreeg daar direct een Oscarnominatie voor. Nog twee nominaties volgden voor haar bijdrages in The Picture of Dorian Gray en The Manchurian Candidate. In 2013 kreeg ze uiteindelijk wel een Oscar voor haar gehele oeuvre. In haar prijzenkast staan verder vijf Tony Awards, zes Golden Globes, een Oliver Award en een Grammy.

De Rose d’Or awards worden sinds 1961 uitgereikt aan de beste programma's van het afgelopen jaar op radio, televisie en internet. De uitreiking van dit jaar plaats op 19 september in Berlijn.