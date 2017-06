Het boek, dat de titel Reveal krijgt, is wederom geschreven door Chris Heath en komt in september uit.

Sinds zijn laatste memoires bracht Williams zes solo-albums uit, herenigde hij zich met zijn oude maatjes van Take That, trouwde hij en werd hij vader. In zijn eerste boek gunde Robbie de lezers een blik in zijn dagelijkse leven van toen en vertelde hij over zijn carrière en privéleven.