Ferri Somogyi wordt door andere dj’s gesaboteerd

Volgens Ferri hebben de vaste dj’s van een discotheek er misschien wel de meeste moeite mee. ,,Die voelen zich soms best wel bedreigd. Ook omdat ‘het acteurtje’ de zaal wel helemaal plat krijgt. Dat trekt hij dan niet, met als gevolg dat zo iemand de boel weleens bewust saboteert door stiekem een stekkertje los te trekken of aan een knop te zitten, zodat het geluid ineens wegvalt”, zegt hij in de Panorama.

De acteur vervolgt: „Of ze zitten expres aan de snelheidsknop zodat de nummers niet synchroon lopen. Of ze zorgen ervoor dat de monitor niet werkt. Daarom heb ik mezelf ook aangeleerd om nooit meer met een monitor te draaien.”

Territorium

Het zijn volgens Ferri ’net katten’. ,,Die doen er ook alles aan om hun territorium te verdedigen… Daarom loop ik ook nooit meer weg bij mijn apparatuur. Want het publiek weet niet beter en wijst in dat geval jou als schuldige aan, waarna je alle shit over je heen krijgt.”

Hij laat zich echter naar eigen zeggen ’niet meer naaien’. “Naast dat ik die trucjes inmiddels doorheb, stel ik me meteen keihard op door zo’n gast niet alleen een stevige hand te geven, maar hem ook goed vast te pakken, zo van: waag het niet om mij te naaien. Al komt het regelmatig voor dat het kwaad dan al geschied is, omdat hij vooraf expres alle hits al heeft gedraaid…”