In Planet of the Apps moeten appbouwers hun app pitchen voor een vierkoppige jury die bestaat uit onder meer rapper will.i.am en actrices Jessica Alba en Gwyneth Paltrow. De eerste aflevering is nu gratis te bekijken via Apple Music. Voor de overige negen afleveringen is een abonnement nodig.

In augustus komt Apple met meer eigen content. Dan begint Carpool Karaoke: The Series, een spin-off van het populaire programmaonderdeel uit de talkshow The Late Late Show van James Corden.