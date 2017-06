Rol Nicolas Cage in actiethriller Mandy

De opnames van Mandy beginnen in de zomer in België, meldt Deadline. Het verhaal speelt zich af in 1983 in de wildernis. Het hoofdpersonage Red Miller is een gebroken man die jacht maakt op een religieuze sekte die de liefde van zijn leven heeft vermoord.

''Panos is een van de meest vitale jonge filmmakers'', zegt producent Daniel Noah van SpectreVision. ''Nicolas Cage is een ware god voor onze generatie die is opgegroeid met klassiekers. Dit tweetal samen te brengen in dit surrealistische verhaal vinden we onmetelijk spannend"

Cage was vorig jaar te zien in de films Snowden en USS Indianapolis: Men of Courage. Eind juni komt in de Verenigde Staten de film Inconceivable uit, met Nicolas Cage in de hoofdrol.