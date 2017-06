Jaime Pressly in verwachting van tweeling

''Tweelingen komen aan beide kanten van onze families niet voor, dus we zijn compleet verrast'', vertelt Jaime Pressly (39) aan People.

Pressly en Hijazi zijn sinds 2011 bij elkaar en wilden dolgraag gezinsuitbreiding. Pressly heeft al een tienjarige zoon met haar ex Eric Calvo. ''Ik heb altijd drie kinderen gewild en naarmate ik ouder word was ook één kind erbij mooi geweest. Nu krijgen we twee tegelijk."

Jaime is op natuurlijke wijze zwanger geworden, zonder ivf. "Het is best een shock. Ik had zoiets van 'Dokter, het is onmogelijk!'', vertelt de actrice. ''Ik ervaar de zwangerschap anders dan tien jaar geleden. Ik ben ouder, wijzer en kalmer. Het is een totaal andere ervaring, maar wel een geweldige."