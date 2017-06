premium

Koning Filip op bezoek in radiostudio

Gisteren, 19:53

Koning Filip van België heeft woensdagmiddag een bezoek gebracht aan de radiostudio in Leuven waar het radiostation MNM de Marathonradio uitzendt. Dat is een non-stopuitzending in de examenperiode die nog tot 23 juni zal duren. Het is dit jaar de zesde editie van het evenement.