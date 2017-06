Hannelore Zwitserlood in De slimste mens

''Nu de opnames naderen vraag ik me af of ik allemaal encyclopedieën moet gaan lezen, boven landkaarten moet hangen of namen van het koningshuis uit mijn hoofd moet leren. Wat moet ik doen?", zei Hannelore.

Om alvast haar kennis te testen en waar nodig bij te spijkeren, mag ze komende dagen in de 538-show al even oefenen. ''Ik hou van spelletjes en ik geloof in geluk. Volgens mij krijg ik allemaal van die vragen waar ik heel toevallig het antwoord op weet", zei ze. Coen Swijnenberg en Sander Lantinga zijn naar eigen zeggen ook weleens gevraagd voor de quiz, maar Coen is bang dat hij dichtklapt en niet binnen de gestelde tijd op de antwoorden kan komen.

Staatssecretaris Klaas Dijkhoff won het afgelopen seizoen van de kennisquiz. De staatssecretaris van Veiligheid en Justitie was de eerste politicus die de quiz won.