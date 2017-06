Helen Hunt in horrorthriller I See You

Helen Hunt speelt in de horrorthriller een rijke echtgenote van de hoofdonderzoeker in een kinderontvoeringszaak die opvallende overeenkomsten vertoont met een soortgelijke zaak uit het verleden. Haar man heeft moeite haar ontrouw te vergeven. Terwijl zij de grip op de realiteit dreigt te verliezen, verkeert hun zoon in levensgevaar.

Helen Hunt won een Oscar voor beste actrice voor haar rol in As Good As It Gets uit 1997. Voor haar bijrol in The Sessions kreeg ze een Oscar-nominatie. Dit jaar is ze op het witte doek te zien in de comedy Candy Jar en het highschooldrama Live Like Line.