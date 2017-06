Ratelband mag kinderen alleen onder toezicht zien

Emile legt aan Shownieuws uit dat hij gezien wordt als ’ouder op afstand’ en zijn ex-vrouw Moon gezien wordt als ’verzorgende ouder’. Dit houdt in dat hij in een proefperiode van drie maanden onder toezicht van een speciaal daarvoor opgeleid iemand zijn zoon en dochter kan zien.” Ratelband vervolgt: „Je bent nog minder dan stront, zo is het gewoon. Als vader heb je gewoon niks in te brengen.”

Hij laat aan het programma weten woest te zijn, maar de rechter wel te begrijpen. „Het is heel verdrietig, heel schandalig, heel vreselijk, er zijn eigenlijk geen woorden voor dat de kinderen hun vader niet meer mogen zien.”

Ook vertelt hij dat hij zijn kinderen in vier jaar tijd zo’n 127 dagen gezien. „En dat wordt nu nog minder.” De woordvoerder van Moon laat aan het entertainmentprogramma weten: „Moon vindt het jammer dat Emile niet inziet dat hiermee de kwaliteit van de omgang tussen ouder en kind wordt verbeterd.