Elton John gaat het podium weer op

Het popicoon geeft tussen 11 oktober dit jaar en 2 maart volgend jaar 27 shows onder de naam The Million Dollar Piano. De kaartverkoop begint vrijdag 10 juni, meldt Page Six.

Elton John treedt al een paar jaar op in Las Vegas. In april liep de zanger een schadelijke en uitzonderlijke bacteriële infectie op tijdens een vlucht vanuit Santiago in Chili. Hij moest in allerijl worden opgenomen in een ziekenhuis. Elton bracht daar twee nachten door op de intensive care. Artsen hebben hem daarna rust voorgeschreven.