Tommie Christiaan deelt rol in On Your Feet

"Vajèn krijgt als Gloria straks niet één, maar zelfs twee fantastische mannen aan haar zijde'', zei producent Albert Verlinde woensdag. "Tommie Christiaan heeft mij en het publiek steeds weer verrast met zijn kwaliteiten als musicalacteur. Met deze rol zet hij een mooie nieuwe stap in zijn carrière."

On Your Feet! bevat hits als Conga, Rhythm is Gonna Get You, Get On Your Feet en Anything for You. De Gloria Estefan-musical is vanaf 17 oktober te zien in het Beatrix Theater in Utrecht en gaat op zondag 29 oktober in première. De repetities beginnen in september.

Tommie Christiaan is op dit moment te zien in het televisieprogramma De beste zangers en de afgelopen maanden stond hij in de musical Hair. Tommie: "Ik heb ontzettend veel zin in deze show! De latin muziek is zo aanstekelijk en als acteur is het te gek om in de bijzondere carrière en het leven van de Estefans te mogen duiken. Het is met recht een eer om in de huid te kruipen van muziekicoon Emilio Estefan."