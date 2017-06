premium

De Rolls-Royce-bevalling van Amal Clooney

35 min geleden Sander Tromp

Met de komst van de tweeling ALEXANDER en ELLA is het leven van GEORGE en AMAL CLOONEY in één klap op zijn kop gezet. Dinsdag beviel de prachtige 39-jarige juriste in een super-de-luxe privésuite van het gerenommeerde Chelsea and Westminster ziekenhuis in Londen. De volgende ochtend werd ze verblijd met verse zalm en champagne.