De organisatie van Lowlands voegde zestien nieuwe namen toe aan het affiche. Ook onder anderen X Ambassadors, A Blaze of Feather, The Veils en Hurray For The Riff Raff staan in augustus op het podium in Biddinghuizen. Eerder werd de komst van acts als Mumford & Sons, Editors en Solange al aangekondigd.

De 25e editie van Lowlands vindt dit jaar plaats van vrijdag 18 tot en met zondag 20 augustus. Tickets zijn nog verkrijgbaar, 88 procent van de 55.000 beschikbare kaarten is al verkocht.