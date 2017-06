“Die concerten ga ik daar ook geven”, zei Wibi tegen Shownieuws over zijn nieuwe stulpje. Veel wil de pianist nog niet kwijt over zijn nieuwe optrekje. “Het is heel mooi, echt een Wibi-huis, sprookjesachtig.”

Wibi, die groot fan is van Disney en allerlei memorabilia in zijn landhuis heeft staan, gaat ’natuurlijk’ wel ’iets kleiner’ wonen. “Ik woon nu in een huis met 42 kamers, dat is wel heel veel. Dit huis is wel ietsje kleiner, maar het heeft ook heel veel kamers.”