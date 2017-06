Xander de Buisonjé wordt trouwambtenaar

"Ik doe niets liever dan verbinding zoeken. Met mijn publiek, mijn fans en altijd door middel van muziek", zegt Xander. "Trouwen is dé ultieme verbintenis en ik vind het een eer om mijn liefde voor muziek als BABS te mogen combineren met mijn passie om groepen mensen een 'once in a lifetime'-ervaring te bieden."

Voordat Xander zich trouwambtenaar mocht noemen moest hij een training doorlopen. Op 7 juli komt hij voor het eerst in actie. De zanger combineert het trouwen naar eigen zeggen graag met een muzikaal optreden.