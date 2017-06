Dit is het laatste Premium artikel dat u gratis kunt lezen. Tijd voor een abonnement!

Inge Schrama dankbaar voor vele reacties

58 min geleden

Inge Schrama heeft haar volgers bedankt voor de vele steunbetuigingen en beterschapswensen die ze sinds woensdag heeft gekregen. Toen liet ze weten dat ze tijdelijk thuis zit omdat ze lichamelijk 'op' is. De actrice is daardoor voorlopig niet te zien in Goede tijden, slechte tijden.