Chaira heeft liefde gevonden in Adam zkt. Eva

"Ik ben verliefd ja. De liefde is gevonden", onthulde de musicalster donderdag bij RTL. "Dankzij Adam zkt. Eva ben ik zo gelukkig in mijn leven."

De keuze voor een van de twee vrijgezellen ging overigens niet zonder slag of stoot. Het werd Chaira even te veel toen na de eerste plotseling nog een naakte man aanspoelde. "Ik was helemaal uit mijn doen geslagen. Ik was al zo goed met mijn eerste Adam", aldus Chaira, die zich toen even moest herpakken.

Voor wie van de twee vrijgezellen Chaira heeft gekozen is donderdagavond te zien. Adam zkt. Eva VIPS is een spin-off van de datingshow waarin kandidaten bloot op een eiland op zoek gaan naar een partner. Eerder waren al onder meer Inge de Bruijn, Sterretje en Curt Fortin in het programma te zien.