“Vier jaar geleden zei ik ja tegen deze fantastische man, mijn echtgenoot”, schrijft Madeleine bij een trouwfoto. “Dank je wel voor deze eerste mooie jaren die me heel veel moois gaven en onze twee geweldige kinderen.”

Chris en Madeleine wonen met hun kinderen Leonore en Nicolas in Londen en brengen dit jaar de zomer door in Zweden. Ze vieren vakantie op het eiland Öland en zijn erbij als kroonprinses Victoria in juli haar veertigste verjaardag viert.