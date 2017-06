Voor Mary was er ook een klein lichtpuntje. Martin, die tevens Mary's manager was, had namelijk om een bedrag van dik 129.000 dollar per maand partneralimentatie gevraagd. Dat vond de rechter echter te ver gaan, schrijft TMZ. Wel moet Mary ook de kosten van Martins advocaat betalen.

Mary en Martin trouwden in 2003, maar Mary besloot vorig jaar juli een scheiding aan te vragen vanwege 'onoverbrugbare verschillen'.