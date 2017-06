premium

Camila liet Chainsmokers schieten voor 5H

Gisteren, 21:46

Camila Cabello heeft vorig jaar een samenwerking met The Chainsmokers laten liggen. De zangeres zong wel een demo in maar vond uiteindelijk dat ze dat niet kon maken tegenover de overige leden van Fifth Harmony, waar ze destijds nog deel van uitmaakte. Het nummer, Closer, werd later een wereldhit in de uitvoering met Halsey.