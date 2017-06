Bieber gespot in Zweedse bossen

De achttienjarige Ida Bergdahl kan haar geluk niet op. Ze mocht Justin omhelzen, vertelt ze aan Aftonbladet. “Mijn shirt ga ik dus nooit meer wassen”, zegt het meisje. Ze had gehoord dat de popster in Boden verbleef en besloot een kijkje te gaan nemen bij het hotel. Toen ze in de buurt kwam, zag ze Justin door de bossen toeren op een racefiets.

Samen met een paar vrienden maakte ze een praatje met Justin. “Dit is helemaal te gek. Volgende week krijg ik mijn schooldiploma en dit is wel het mooiste cadeau dat ik heb kunnen krijgen.”

Justin speelde woensdagavond nog in het Noorse Stavanger. Zaterdag treedt hij op in de Zweedse hoofdstad Stockholm. “Ik kom hier voor mijn rust”, zei de Canadees op vragen van Aftonbladet. De Zweedse krant weet te melden dat Bieber voor een vermogen aan kampeerspullen zou hebben gekocht in Noorwegen. Het is niet duidelijk of hij ook echt gaat kamperen in de Zweedse bossen.