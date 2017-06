Shape Of You doorbreekt miljardgrens Spotify

Het nummer voegt zich bij Drakes One Dance, die in december de eerste was met een miljard streams, en Closer van The Chainsmokers. De volgende kandidaat dient zich binnenkort aan. Lean On van Major Lazer staat nu op 991 miljoen streams.

Met Shape of You zette Ed Sheeran eerder dit jaar record op record neer. Zo schreef de Brit met veertien weken het record van langst genoteerde nummer 1-hit in de Top 40 op zijn naam. In de Billboard Hot 100 werd het de eerste single die in de eerste twintig weken onafgebroken in de top vijf doorbracht.