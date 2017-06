Ariel Winter haalt uit naar moeder

Ariel verscheen de laatste maanden een paar keer in een gewaagde outfit op rode lopers. Haar moeder Chrystal zei daarover: "Ze moet volwassen worden. Ik word er verdrietig van dat ze het gevoel heeft dat ze zichzelf moet etaleren terwijl dat niet nodig is. Ariel is slim, mooi en getalenteerd. Ze hoeft dit niet te doen, ze is prachtig met haar kleren aan."

De voormalige kindster en haar moeder hebben een moeilijke relatie. In 2012 startte Ariel, toen 14 jaar, een rechtszaak om haar moeder uit de ouderlijke macht te laten zetten. Chrystal zou haar emotioneel hebben mishandeld. In 2015 willigde een rechter dat verzoek in, en kreeg de oudere zus van Ariel de voogdij over de actrice.

In een tweet donderdag zei Ariel: "Wat zo sneu is, is dat je continu liegt. Trouwens, waarom kies je ervoor alleen tegen me te praten via de media? Het gaat prima met me."

What's sad is that you lie consistently. Also, why is it that you only choose to talk to me through the press? I'm doing just fine. Toxic. — Ariel Winter (@arielwinter1) 7 juni 2017

Later plaatste ze ook een afbeelding op Instagram die onderstreepte dat ze zelf uitmaakt wat ze aantrekt, voorzien van het bijschrift: "Je lichaam is van jou."