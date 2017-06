Muziek Taylor Swift weer te streamen

Taylor verwijderde haar muziek in 2014 van streamingdiensten als Spotify, dat ze "een experiment" noemde. In een interview met Rolling Stone legde ze uit: "Ik ben niet bereid mijn levenswerk in dienst te stellen van een experiment waarvan ik niet weet of het de schrijvers, producenten, artiesten en makers van muziek eerlijk zal compenseren. Ik ben het gewoon niet eens met het idee dat muziek geen waarde heeft en daarom gratis is."

In 2015 besloot de zangeres haar album 1989 wel toe te staan op Apple Music, nadat die service had beloofd artiesten en songwriters beter te gaan betalen.

In de aankondiging van donderdag geeft Taylor aan dat haar muziek beschikbaar wordt om te vieren dat 1989 tien miljoen keer over de toonbank is gegaan en zij in totaal meer dan honderd miljoen singles heeft verkocht. Het is niet bekend of het om een tijdelijke of een permanente terugkeer van haar muziek gaat.