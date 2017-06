Jerry Seinfeld: ik knuffel niet met vreemden

De komiek werd maandagavond geïnterviewd op de rode loper van een comedyfeest in New York. Kesha was daar ook te gast en is blijkbaar groot fan van Jerry. Ze onderbrak het gesprek om hem om een knuffel te vragen. Jerry antwoordde: "Nee dank je." Toen hij ook op haar tweede en derde poging niet inging, liep Kesha maar door. Tegen de reporter die hem interviewde zei hij: "Ik weet niet wie dat is."

In een interview met Extra lichtte Jerry donderdag zijn positie in wat al 'hug-gate' is gaan heten toe. "Ik knuffel niet met een vreemde. Ik moet iemand ontmoeten, hallo zeggen, ergens mee beginnen." De komiek probeerde de situatie nog iets te verlichten door zijn leeftijd de schuld te geven. "Ik ben 63 jaar oud, ik ken de popsterren van nu niet."