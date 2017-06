NPO herdenkt zondag Sandra Reemer

De In Memoriam is zaterdagavond al te zien op het digitale kanaal NPO Best. De special is daarna zondagochtend om 8.00 uur te zien op NPO1. De uitzending van Avrotros sluit aan op een aantal programma’s van omroep Max waar doorgaans veel ouderen naar kijken.

Reemer had een imposante zangcarrière. Zij vertegenwoordigde driemaal Nederland op het Eurovisie Songfestival. Daarnaast was zij bekend als presentatrice, onder meer als assistent van Jos Brink in de televisiehit Wedden dat?. Zij overleed op 66-jarige leeftijd.